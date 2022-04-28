‘Milli Parkta ateş yakmanın neresi kamu yararı’

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda mangal ve ateş yakılması, Milli Park içindeki restoranın 24.00'a kadar açık olmasının önünü açan kararı TBMM'ye taşıdı.

Latif SANSÜR

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Uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan Milli Park'ın barındırdığı biyoçeşitlilik ve ekosistem açısından önemine değinen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bülbül, bu bölgede yaklaşık 20 yıldır ateş yakılmasının, mangal, tüp gibi ateşli aletlerin kullanılmasının yasak olduğu belirterek, “Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda mangal yakılması ve Milli Parkta ticari işletmelerin gece 24.00'a kadar çalışması yönünde yetkililer tarafından karar verilmiş.

Orman yangınlarının yoğunluklu olarak görüldüğü yaz mevsimine girdiğimiz bu süreçte alınan Milli Park’ın biyoçeşitliliği ve barındırdığı ekosistemlerin korunabilmesine zarar teşkil eden bu karar; bölge halkı tarafından tepki toplamaktadır” dedi.

ÇEVRE KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ HATIRLATTI

İdarenin işlemlerinde kamu yararı gütmesi gerektiğini hatırlatan ve Anayasal bir yükümlülük olan “çevre korunma yükümlülüğüne” aykırı bir tutumla karar verildiğini belirten Bülbül, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

*Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda mangal yakılmasına izin verilmesi kararında hangi kamu yararı gözetilmiştir?

* Sözü edilen kararda, orman yangınlarının oluşması riski analiz edilmiş midir?

* Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda son yirmi yıldır kaç yangın çıkmıştır?

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