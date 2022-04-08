Milyoner armatöre para ve hapis cezası

Albros Denizcilik'in ortaklarından Rasim Alakbarov, boşanma aşamasındaki yengesi ve yeğenlerine yönelik tehdit, hakaret ve kasten yaralama eylemlerinden dolayı para ve hapis cezası aldı.

Hayati ARIGAN

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Türkiye’nin en büyük 20 armatörü arasında gösterilen Albros Denizcilik’in ortaklarından Rauf Alakbarov’un Ukraynalı bir kadınla ilişkisinden iki çocuk sahibi olduğunu öğrenen 40 yıllık eşi Aida Alakbarov, “sadakatsizlik” nedeniyle boşanma davası açtı.

35 milyon TL tazminat talep eden Aida Alakbarov, iki çocuğu ve torunlarıyla yaşadığı Kemerburgaz’daki aile konutundan eşinin kardeşi tarafından tahliye edilmek istendi.

“AYAKLARINIZDAN ASACAĞIM”

Aida Alakbarov tahliye işlemleri sırasında eşi Rauf’un kardeşi ve ortağı Rasim Alakbarov'un konutlarına izinsiz girerek, “Öldüreceğim, ayaklarınızdan asacağım sizi” şeklinde tehdit ve hakaretler ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Rasim Alakbarov'un, kendisini sakinleştirmeye çalışan yeğeni Rufan Alakbarov'un boğazını sıktığı ileri sürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca Rasim Alakbarov hakkında “konut dokunulmazlığının ihlali”, “hakaret”, “tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından dava açıldı.

“BENİ BABALARI GİBİ TANIRLAR”

Dört ayrı suçtan yargılanan Rasim Alakbarov, “Söylenenlerin hepsi yalandır. Beni kiracı aradı, eve birilerinin girdiğini söyledi. Gittim, taşınmadan önce tadilat yapıyorlardı, biraz bağırıp çağırdım. Kimseye ne vurdum ne de hakaret ettim. Beni babaları gibi tanırlar, ben de çocuğum gibi bakarım, nasıl tehdit ederim. Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek beraatını talep etti.

ÜÇ SUÇTAN CEZA ALDI

Mahkeme, Rasim Alakbarov'un konut ihlali suçunu sabitleyecek delil olmadığı gerekçesiyle beraatine, yeğeni Rufan Alakbarov'u yaraladığı gerekçesiyle 2 bin TL adli para cezası, hakaret suçundan bin 800 TL adli para cezası ve tehdit suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Alakbarov hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve beş yıl denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar verdi.