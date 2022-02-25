Milyonluk gasp! Çalışanların ellerini ayaklarını bağlayıp 11 milyon çaldılar

Zeytinburnu'nda dükkan sahibinin İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu kişilere oturma izni almaları için yardımcı olduğu ileri sürülen beyaz eşya mağazasına giren yabancı uyruklu şüpheliler, silah doğrultarak içerideki kişilerin ellerini bağladı. Şüpheliler işyerinin kasasındaki 805 bin dolar ve 200 bin lirayla kaçtı.

Habip ATAM

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Olay, Pazartesi günü Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mağaza sahibi İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişilere oturma izni almaları için yardımcı oluyordu.

Mağazaya giren yabancı uyruklu şüpheliler, Afganistan'da yaşayan bir kişinin selamını getirdiklerini söyledi. Şüpheliler, mağaza sahibini kandırarak kasanın bulunduğu üst kata çıktı.

Yanlarında bulunan silahları çıkaran şüpheliler iş yeri çalışanlarına zorla kasayı açtırdı. Edinilen bilgiye göre iş yeri çalışanlarının ellerini bağlayarak, 805 bin dolar ve 200 bin TL (yaklaşık 11 milyon TL) ile kaçtı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elleri bağlı sürünen mağaza çalışanı telefona ulaşarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyerek mağaza çalışanların ifadesine başvuran ekipler 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

“ELLERİNİ AYAKLARINI BANTLA BAĞLAMIŞLAR”

Yaşananları anlatan cadde esnafı Mehmet Ali Sağlam, “Sabah 9'da olmuş. İçeriye girdikten sonra ‘5 bin dolar yatıracağım' demiş. Ondan sonra patron kim diye sorup silah çekmişler. Kepengi indirip gelen 4 kişi içerideki 4 kişinin ellerini ayaklarını bantla bağlamışlar. Duyduğuma göre silahın dipçiği ile vurarak darp etmişler. Zorla kasayı açtırmışlar” dedi.

“KİRALIK ARAÇLA KAÇMIŞLAR”

Sağlam, “Kimisi 500 bin dolar diyor, kimisi 750 bin diyor, kimisi de 360 bin dolar, 250 bin Euro diyor. Önden kiralık kırmızı hafif ticari araç ile kaçmışlar. Olay sabah 9'da olmuş bizde 10'da açtık. Geldiğimizde burada polisler vardı. Orası normalde iş yapmaz, beyaz eşya falan satıyor diye biliyorduk. Para transferi işi mi ne yapıyorlarmış, biz bilmiyorduk” dedi.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin olay yerine kırmızı ve beyaz renkli iki ayrı araçla geldikleri belirlendi. Bu araçların izini süren ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliğine ulaştı. Önceki gün yapılan operasyonda Mehmet S.Ş., Ö.U., Ömer A., ve Caner A. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin daha önceden de çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüpheliler poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

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