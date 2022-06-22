Milyonluk gasp olayının iddianamesi tamamlandı

Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan’ın başından vurularak öldürülmesi ve 3 milyon 300 bin TL’lik gasp olayına ilişkin 12 kişi hakkında dava açıldı. Şüphelilerin olay tarihinde Sibel Koçan'ın şirkete getireceği paraları gasp etmek üzere plan kurduklarının belirtildiği iddianamede, 6 kişinin ağırlaştırılmış müebbet ve 43 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ın başından vurularak öldürülmesi ve yöneticilerden Süleyman Aydın'ın intihar ederek hayatını kaybettiği, 3 milyon 300 bin TL'lik gasp olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 Haziran 2021 günü sabah saatlerinde SAS Holding'in adresinde “kasten öldürme”, “nitelikli yağma” ve “kasten yaralama” olayıyla ilgili soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

KIRMIZI RENKLİ BAVULU ALMAYA ÇALIŞLTIKLARI ANLATILDI

İddianamede, Sibel Koçan'ın aracını park ettiği, Mehmet A. isimli şahsın aracın bagajını kaldırdığı ve bu sırada aracın yanına başka bir aracın yanaştığı aktarıldı. Aracın sürgülü kapısından yüzleri maskeli ve kapüşonlu iki kişinin indiğinin anlatıldığı iddianamede, araçtan inenlerden birinin elinde siyah tabanca olduğu belirtildi.

Bu kişilerin Sibel Koçan ve Mehmet A.'dan valizleri almaya çalıştıkları, taraflar arasında arbede yaşanmaya başladığı, şüphelilerin bagajda bulunan kırmızı renkli bir bavulu almaya çalıştıkları anlatıldı.

Şüphelilerin boğuşma esnasında havaya 1-2 el ateş ettiği ve aracın içinden kırmızı bavulu almaya çalıştığı, Sibel Koçan'ın ise bavulu bırakmadığı ifade edildi.

BAŞINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet A.'nın da direndiği, Aydın M.'nin koşarak olay yerine geldiği, şüphelilerin araca binerek bavulu almaya çalıştıkları sırada üzerinde siyah renkli polar bulunan kişinin ateş etmesi sonucunda Sibel Koçan ve Mehmet A.'nın direnmeyi bıraktıkları belirtildi.

Aydın M.'nin yaralandığı, Sibel Koçan ve Mehmet A.'nın yere düştüklerinin aktarıldığı iddianamede, Sibel Koçan'ın başından vurulduğu ve hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

ARAÇTA KALAN 2 ADET VALİZDE 7 MİLYON TL OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Maktul Sibel Koçan'ın aracında şüphelilerin alamayarak bıraktığı 2 adet valiz içinde 7 milyon TL nakit para olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi. Olay günü Sibel Koçan'ın vefatından hemen sonra Süleyman Aydın'ın evinin camından atlayarak intihar ettiği belirtildi.

İddianamede, SAS Holding isimli firmanın iş ve işlemlerinin Sibel Koçan tarafından yürütüldüğü anlatıldı. Şirketin müşterilerinden para toplayarak bu para karşılığında periyodik olarak müşterilerine komisyon verdiği, paraların bankacılık sistemi kullanılmaksızın elden alınıp elden verildiği, referans sisteminin olduğu, kendisinden sonra şirkete müşteri getiren şahısların daha fazla komisyon aldığı belirtildi.

PARALARI GASP ETMEK ÜZERE PLAN KURDULAR

İddianamede, şüpheliler Ziyattin Oğlin ve Tuncer Kurak’ın da bu şirkette yatırımcı oldukları, şüpheliler Ziyattin Oğlin, Tuncer Kurak ve Engin Varlı'nın bu şirkette dönen büyük paralardan haberdar oldukları, para akışını, nakliyesini, tarihini ve saatini bir şekilde öğrendikleri aktarıldı.

Olay tarihinde Sibel Koçan’ın şirkete getireceği paraları gasp etmek üzere plan kurdukları, bu plana diğer şüpheliler Adem Varli, Bülent Şekergümüş ve Gogo lakaplı Görkem Kılınç’ı dahil ettikleri ifade edildi.

MASKE VE KAPÜŞONLU GASP

Şüpheliler Ziyattin Oğlin, Engin Varli, Tuncer Kurak, Adem Varli, Görkem Kılınç ve Bülent Şekergümüş'ün plan dahilinde birlikte hareket ederek gasp olayını gerçekleştirdikleri belirtildi.

Adem, Bülent ve Görkem'in olay anında maskeli ve kapüşonlu bir şekilde kendilerini tanınmaz hale getirerek içerisinde 3 milyon TL bulunan bavulu silahla gasp ettikleri kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 43 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık tutuklu şüpheliler Adem Varli, Ziyattin Oğlin, Engin Varli, Görkem Kılınç, Bülent Şekergümüş ve şüpheli Tuncer Kurak'ın “bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme”, “birden fazla kişi ile kendilerini tanınmayacak hale koyarak silahla yağma”, “silahla basit yaralama”, “kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık”, “resmi belgede sahtecilik” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl 6 aydan 43 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmalarını talep etti.

Şüpheliler Bahri Deniz, Çağatay Meşe, Murat Dümen, Ramazan Atik, Samethan Şahin, Sefa Alabaca'nın ise “suçluyu kayırma” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.