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Minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen Meryem Özkıraç (41), hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 09:56 - 11 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Olay, 7 Temmuz’da Fatih Mahallesi Adana Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bindiği minibüste dengesini kaybeden Meryem Özkıraç. aracın hareket etmesi ile açık bırakılan kapıdan düştü. Yaralanan Özkıraç, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi’ne, ardından da Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Özkıraç, dün akşam hastanede hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Meryem Özkıraç’ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Özkıraç’ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın ardından minibüs şoförü Cumali K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cumali K., adliyeye sevk edildi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Meryem Özkıraç’ın (41) tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi’nde dün hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Cumali K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ölüme sebebiyet vermekle suçlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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