MİT adım adım izledi… PKK’nın 5 yöneticisini vurdu

Irak’ın kuzeyindeki Telafer’de Erbil plakalı sivil bir araca MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonda PKK’nın 5 yöneticisi etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

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Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye sınırından 137 kilometre derinlikte terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG kamplarında faaliyet yürüten sorumlu düzeydeki 5 teröristin Kandil'in talimatıyla geri çağrıldığı ve Suriye üzerinden Irak'a geçiş yapacakları bilgisi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti.

17 Temmuz günü saat 14.22'de Suriye'den giriş yaparak kara yoluyla Irak'ın Erbil kenti plakasını taşıyan sivil bir araç Silahlı İnsansız Hava Aracıyla saniye saniye izlendi.

Musul'un batı yakasındaki Dicle bölgesindeki Şam asayiş kontrol noktasını geçen araç, Telafer-Sincar-Badoş ilçeleri yol ayrımındaki kavşakta yavaşlayınca güdümlü mühimmatla hedef alındı.

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Tam isabetle vurulan araçta 1'i kadın, 4'ü erkek 5 terörist etkisiz hale getirildi. Sivil araç kullanan teröristlerin yine dikkat çekmemek için sivil kıyafetli oldukları bildirildi.

Aracı kullanan ve teröristlere kuryelik yaparak Suriye'den Kandil'e götürülmeleri için Süleymaniye'ye nakleden PKK kuryesinin ise Musul nüfusuna kayıtlı Ahmaad İlyas olduğu bildirildi.

Hedef alınan araç patlama sonrasında çıkan yangında hurda yığınına dönerken, öldürülen teröristlerin yanmış cesetleri kimliklerinin belirlenmesi için Musul'daki iki ayrı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Teröristlerin Suriye'nin Hasekê vilayetine komşu olan Sincar'a geçmek için Suriye'den Irak'a açılan Rabia sınır kapısı üzerinden Irak topraklarına giriş yaptıkları andan itibaren vuruldukları noktaya kadar adım adım izlendikleri ve yerel saha ajanlarının da verdiği koordinatlarla operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığı kaydedildi.

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