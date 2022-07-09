MİT dört yılda 108 PKK’lıyı etkisiz hale getirdi

Suriye’nin kuzeydoğusunu IŞİD’le mücadele bahanesiyle işgal ettiği belirtilen terör örgütü PKK’nın kolu YPG yöneticileri ile Irak’ın kuzeyindeki terörist elebaşlarının da içinde yer aldığı 108 kritik isim son dört yılda MİT’in çok gizli kritik operasyonlarıyla tek tek etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'nin YPG'yi silah, mühimmat ve parasal destek kapsamsında ambargodan muaf tutması, YPG'nin PKK'nın Suriye ayağı olduğuna dair Türkiye'nin defalarca ABD makamlarına klasörler dolusu bilgi ve belge sunulmasına rağmen desteğini esirgememesi bölgede meşru operasyonlar yapılmasına zemin hazırladı.

Bu kapsamda terör örgütünün özellikle de karar alma organlarında yer alan tepe kadrosundaki isimler hedef alındı.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

SÖZCÜ'nün güvenlik kaynaklarından elde ettiği istatistiklere göre, Pentagonun tüm silah, mühimmat, teknik ve maddi desteğine rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın beyin takımını oluşturan 108 teröristi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

1 Ocak 2018'den bugüne kadar Irak ve Suriye'de ağırlıklı olarak Silahlı İnsansız Hava Aracıyla düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

Bazı isimler ise Sincar, Musul ve Mahmur bölgesinde düzenlenen operasyonlarla sağ yakalanıp Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edildi.

ÖDÜLLÜ LİSTEDE OLANLAR DA VAR

Şanlıurfa Akçakale karşısındaki Tel Abyad, Ceylanpınar karşısındaki Resulayn, Suruç karşısındaki Ayn El Arap (Kobani), Mardin Kızıltepe karşısındaki Dirbesiye, Amude, Nusaybin karşısındaki Kamışlı, Şırnak Cizre karşısındaki El Malikiye, Hatay'ın Hassa ilçesi karşısındaki Afrin'de ve Irak'ın kuzeyindeki Sincar, Telafer, Başika, Musul, Erbil, Köysancak, Amediye, Kanimasi, Şeladiz'de son dört yıl içinde 108 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT Dış Operasyonlar ve Sinyal İstihbaratı Başkanlığının yerel saha unsurları ile teknik ve sinyal takibi sonucu etkisiz hale getirilen teröristler arasında Türkiye'de para ödüllü 5 aynı renk kategorisinde aranan teröristler de var.

SİVİL DOLAŞIP TELEFON KULLANMIYORLAR

Anlık gelişen nokta operasyonlardan korunmak için terörist elebaşlarının son dönemlerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi görüntüsü verip sivil kıyafetlerle dolaşmaları dikkat çekti.

Bunun son örneği Mahmur Kampında SİHA ile öldürülen 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan Mehmet Erdoğan oldu.

Terörist Erdoğan, Kandil-Süleymaniye-Kerkük arasındaki bağlantıyı sağlayan kritik isimlerden biriydi.

Hacı Mirza Ali kimliğiyle kendine Iraklı çiftçi görüntüsü veren terörist 30 yıldan beri dağ kadrosunda çok sayıda kanlı baskının faili olmaktan aranıyordu.

ÖRGÜTÜN BEYİN TAKIMI

MİT'in SİHA ile Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği terörist elebaşları arasında İçişleri Bakanlığının 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranan Filiz Arslan, Engin Karaaslan, Ali Haydar Kaytan, İsmail Özden, Ulaş Doğan, Beraat Afşin, Metin Arslan, Murat Kalko, Gülizar Tural, Söylemez Yaşar, Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, Servet Aydın, Diyar Garip Muhammed, Kasım Güler (IŞİD), Bayram Namaz (MLKP-MK üyesi), 2 Milyonluk Yeşil kategoride aranan Sabri kod adlı Yahya Duman yer alıyor.

KONSOLOSLUK GÖREVLİSİNİN KATİLLERİ DE VAR

Erbil'de bir restoranda yemek yerken şehit edilen Konsolosluk görevlisi diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği suikastın failleri Erdoğan Ünal, 3 Milyonluk Mavi kategoride aranan Botan kod adlı Hacı Kurhan ile Kendal kod adlı Metin Akgün de Irak'ın kuzeyinde MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan Mahmur sorumluları Hasan Adır, Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır ile Kandil sorumlusu Dalokay Şanlı, Sincar sorumluları Mervan Bedel, Said Hasan, Hakurk sorumlusu Erdal Aslan da yer alıyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü PKK'nın burada ABD desteğiyle oluşturmak istediği sözde Özerk kanton bölgelerin de MİT'in nokta operasyonlarıyla güvenli olmadığını anlayan üst düzey teröristler bu nedenle sık sık yer değiştiriyor, sivil kıyafetlerle dolaşıyor. İletişim araçlarını önemli ölçüde kullanmıyor.

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