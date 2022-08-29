MİT, Tel Rifat’ta bir araç ile evi vurdu 4 terörist öldürüldü

Türkiye’nin uzun zamandan beri harekât yapmayı planladığı terör örgütü PKK-YPG’nin işgali altındaki Tel Rifat’ta Milli İstihbarat Teşkilatı yeni bir operasyona daha imza attı. Bir ev ile aracın hedef alındığı nokta operasyonda 4 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı harekâtında TSK’ya karşı çok sayıda silahlı, roketli ve mayınlı saldırı eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Halep'in 40 kilometre kuzeyinde yer alan PKK-YPG işgali altındaki Tel Rifat'a 26 Ağustos günü yeni bir nokta operasyon daha gerçekleştirdi.

Afrin'e 20 Ocak 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı harekâtında Mehmetçiğe karşı çok sayıda silahlı ve mayınlı saldırılara katıldığı belirlenen Suriye uyruklu terörist Züber Abdurrahman Muhammed'in, Afrin'in TSK'nın kontrolüne geçmesiyle birlikte yer altı tünellerinden Tel Rifat'a kaçtığı tespit edildi.



MİT'in, uzun zamandan beri izini sürdüğü teröristin yöre halkı gibi sivil kıyafet ve sivil bir araçla Tel Rifat'ta başka teröristlerle toplantı için bir araya geleceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

SOKAKTA ARAÇ İÇİNDE VURULDU

Teröristin bulunduğu bölgenin konumu ve koordinatları belirlendikten sonra Silahlı İnsansız Hava Aracıyla gerçekleştirilen nokta operasyonda terörist Zuber Abdurrahman Muhammed toplantı için gittiği evin girişindeki sokakta araç içinde vurularak öldürüldü.

MİT aynı anda eş zamanlı olarak SİHA ile teröristin buluşmaya gideceği diğer teröristlerin de gizlendiği evi akıllı güdümlü mühimmatla hedef aldı. Burada da teröristlerden Hamza İbrahim Birim, Fatima Mamo ile Reşad Aliko öldürüldü.

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