MİT’ten Suriye’de PKK kuryesine nokta operasyon

Mardin'in Nusaybin İlçesinin hemen karşısındaki Suriye'nin Kamışlı ilçesinde terör örgütü PKK-YPG'nin özel gizli kuryesi olan Nizar Ali Abdullah MİT'in SİHA ile gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Özgür CEBE

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Suriye'nin Haseki vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinin 8 kilometre doğusundaki Segirka köyü yakınlarında MİT'in Silahlı İnsansız Hava Aracıyla gerçekleştirdiği nokta operasyonda hareket halindeki bir araç hedef alındı.

Edinilen bilgilere göre, uzun zamandan beri MİT'in takibinde olan terör örgütünün lojistik ve ikmal yolu bağlantılarını sağlayan, Nizar Ali Abdullah dün akşam saatlerinde Kamışlı'dan özel bir araçla Cewadiye İlçesine doğru hareket etti.

MİT'in yerel saha unsurlarından da teyit ettiği istihbari bilgiler ve sinyal takibiyle Suriye uyruklu terörist adım adım izlendi. Aracın sivil yerleşim alanlarından uzaklaşması beklenerek saniye saniye SİHA ile izlenen araç Segirka köyü kırsalındaki bir menfezin yanında yavaşlayınca araç güdümlü mühimmatla hedef alındı, tam isabetle vurulan araçta terör örgütünün gizli kuryesi Nizar Ali Abdullah etkisiz hale getirilirken, alev topuna dönen araç hurda yığınına döndü.

KOBANİ VE TİL TEMİR'DE EŞ ZAMANLI İKİ NOKTA OPERASYON

Aynı saatlerde Kobani'nin Zormağar köyünde teröristlerin okul görünümü verdikleri ancak içinde silah ve cephanelik deposu bulunan bir binanın Silahlı İnsansız Hava Aracıyla hedef alındığı bildirildi. İki katlı binanın bodrum katındaki mühimmatların da alev almasıyla patlama seslerinin Suruç'a bağlı sınır köylerinden de duyulduğu öğrenildi.

Kuzeydeki Haseki'ye bağlı Til Temir ilçesinin Habiş köyünde de terör örgütü PKK-YPG'nin sözde akademi olarak kullandığı bir kontrol noktası SİHA ile hedef alındı. Operasyonda YPG'nin sözde askeri Meclis üyesi Kados Til Temir adlı terörist ağır yaralandı.

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