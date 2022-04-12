Montreal Başkonsolosluğuna sekreter alınacak
Montreal Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan ilana göre Montreal Başkonsolosluğuna sözleşmeli sekreter alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Montreal Başkonsolosluğunda münhal bulunan bir (1) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
Sınav, Montreal/Kanada'da düzenlenecek olup, adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. Yazılı eleme sınavı 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 11.00'de, Başkonsolosluğumuzun bulunduğu 1000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal/KANADA adresinde yapılacaktır.
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