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Montreal Başkonsolosluğuna sekreter alınacak

Montreal Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan ilana göre Montreal Başkonsolosluğuna sözleşmeli sekreter alımı yapılacak.

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Montreal Başkonsolosluğuna sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Montreal Başkonsolosluğunda münhal bulunan bir (1) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

Sınav, Montreal/Kanada'da düzenlenecek olup, adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır. Yazılı eleme sınavı 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 11.00'de, Başkonsolosluğumuzun bulunduğu 1000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal/KANADA adresinde yapılacaktır.

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