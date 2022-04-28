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MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB: 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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