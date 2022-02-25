MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi. DHA

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