MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu” denildi.

Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde de tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. (DHA)

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