Haberler - Gündem

MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit İlginizi Çekebilir MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Irak Milli Savunma Bakanlığı PKK saldırı Şanlıurfa şehit terörist Twitter