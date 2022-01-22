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MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin’de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi” denildi.

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