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MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Kaplan' bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile 'Barış Pınarı' bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

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MSB: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Mücadelemiz sürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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