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MSB: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

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MSB: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” denildi. DHA

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