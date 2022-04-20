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MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Yayınlanma: 15:32 - 20 Nisan 2022 Güncellenme:
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MSB: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!”

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