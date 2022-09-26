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MSB acı haberi duyurdu: Bir şehit

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 23 Eylül 2022 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, P. Ütğm. Serkan ERKUŞ şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Yayınlanma: 17:29 - 26 Eylül 2022 Güncellenme:
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MSB acı haberi duyurdu: Bir şehit

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