MSB açıkladı: 10 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Barış Pınarı Bölgesi'nde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirilen önleyici atışlarla 10 terörist etkisiz hâle getirildi.

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Teröre ağır bir darbe daha indirildi. Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getiirldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi.”

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