MSB: İzmir’de hava savunma atışları gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, atış görüntüleri paylaşıldı.

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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “İzmir Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanında 19’uncu Motorlu Piyade (Balıkesir) ve 57nci Topçu (İzmir) Tugay Komutanlıkları tarafından, ‘Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış’ faaliyeti icra edildi. Kahraman Mehmetçik, atışlarda kabiliyetlerini başarıyla ortaya koydu” denildi.

Bakanlık ayrıca atış faaliyetinin görüntülerini de paylaştı. (DHA)

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