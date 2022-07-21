Muayene kuyruğu yüzlerce metreye ulaştı, vatandaş isyan etti

Gaziantep’te Sağlık Bakanlığı Randevu Sistemi’nden(MHRS) muayene randevusu alamayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kuyruğa girerek, muayene olmaya çalışıyor. Vatandaşlar, “Burada birkaç saat bekliyoruz ama diğer hastanelerden günler sonrasına bile randevu alamadığımız için bu çileye katlanıyoruz. Sağlıkta çağ atlandığını, muayene, ilaç kuyruklarını bitirdiklerini söyleyenleri buraya davet ediyoruz” dedi.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'teki devlet hastanelerinin yanı sıra, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden randevu alamayan yüzlerce kişi, kentin kırsal mahallelerinden Göllüce Mahallesi'ndeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giriyor.

Saat 08:00'da başlayan muayeneye kadar kuyruğun boyu yüzlerce metreye ulaşıyor.

VATANDAŞ: SAĞLIKTA ÇAĞ ATLANDIĞINI SÖYLEYENLERİ BURAYA DAVET EDİYORUZ

Vatandaşlar, “Burada birkaç saat bekliyoruz ama diğer hastanelerden günler sonrasına bile randevu alamadığımız için bu çileye katlanıyoruz. Özel hastanelerde muayene, tedavi olacak gücümüz zaten yok. Sağlıkta çağ atlandığını, muayene, ilaç kuyruklarını bitirdiklerini söyleyenleri buraya davet ediyoruz” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi yetkilileri ise, 46 hekimin görev yaptığı hastanede günlük 3 bini aşkın poliklinik ve tedavi hizmeti verildiğini belirtirken, “Hastanemiz kamu hastanesi olarak hizmet veriyor. Hastanemizde randevulu hastaların yanı sıra, randevu alamayan hastalarımızın da muayene ve tedavisini yapıyoruz. Temel branşlarda, bölge insanlarının da iyi niyetiyle biraz beklemeli de olsa insanlarımıza sağlık hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

“AKP’NİN ÖVE ÖVE BİTİREMEDİĞİ SAĞLIK SİSTEMİNİN HALİ”

Hastane önündeki uzun kuyruğu sosyal medya hesabından paylaşan Şahinbey Belediyesi CHP’li Grup Başkan Vekili Hasan Şencan, “AKP’nin öve öve bitiremediği sağlık sisteminin Gaziantep’teki hali. Vatandaşlar muayene olmak için sabahın köründe kuyruğa girmiş. AKP döneminde hastanelerin önünde kuyruk göremeyenler, buyurun size fotoğraflar” şeklinde eleştiride bulundu.

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