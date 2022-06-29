Müdür olunca AKP il başkanına teşekkür etti

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevine ayrılan Recep Bentli ve aynı göreve getirilen Erhan Berk’in sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamada AKP Malatya il başkanına ve AKP milletvekillerine teşekkür etmeleri tepki çekti.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevini devrenden Recep Bentli ve görevi devralan Dr. Öğretim Görevlisi Erhan Berk'in sosyal medyada AKP’lilere teşekkür mesajı yayınlamalarına CHP’den tepki geldi.

GÖREVİ KAPTI AKP’LİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Erhan Berk, sosyal medyada şu mesajı yayınladı:

*Bugün itibariyle Malatya İl Sağlık Müdürü olarak görevimize başladık. Şahsımı bu göreve layık görerek görevi tevdi eden başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Bakan yardımcılarımız ve Genel Müdürlerimize; Ak Parti Milletvekillerimize, Sayın Valimize ve Ak Parti İl Başkanımıza teşekkürlerimi arz ederim. Sahadan gelen birisi olarak ilimizin ihtiyaçlarını, personelimizin ve toplumun beklentilerini biliyorum.

*Sahip olduğumuz imkanlar, sağlık tesislerimiz, güçlü personel kadromuz ile halkımızın kolaylıkla erişebildiği ve nitelikli bir sağlık hizmetini aldığı bir sistem için yorulmadan çalışacağız.

*Görevi devraldığım Dr. Recep Bentli hocamıza bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, meslek hayatında başarılar dilerim.

“MALATYA ÇIFTLIK GİBİ YÖNETİLİYOR”

Malatya İl Sağlık İl Müdürlüğü görev değişiminde görevden ayrılan Prof. Dr. Recep Bentli ile göreve getirilen Dr. Erhan Berk'in AKP’lilere teşekkür etmelerine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

*Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi Malatya çiftlik gibi yönetiliyor. Vekillerden biri kardeşini rektör yapar, diğeri şeker dağıtım işini kapar.

*AKP vekillerinden habersiz kamu kurumlarına temizlikçi bile alınmaz. Üniversiteler kişiye özel ilana çıkıyor, AKP'nin yönetim kademelerinden, yandaş vakıflarından, STK'larından geçmeyenler hakim ve savcı olamıyor, KPSS derecesi yapanlar referansı yoksa mülakatta eleniyor.

*Bürokratlar da biat edenlerden, gelen de giden de partiye bağlılığını belirtenlerden seçiliyor. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç bu kadar kayırma, eş, dost, ahbap koruyup kollama görülmemiştir.

“BİZDEN UTANMIYORSANIZ DEVLET GELENEĞİNDEN UTANIN”

“Sağlık gibi çok önemli bir kurumun başındaki kişilerin tarafsız, herkese eşit mesafede olması beklenir’ diyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

*Ama görüyoruz ki gelen müdür de giden müdür de açık açık partiye bağlılığını dile getiriyor. Siz sağlık müdürüsünüz, AKP'nin yöneticisi değil. Bizden utanmıyorsanız bu devletin geleneğinden, devlet adabından utanın.

*Doktor musunuz AKP teşkilatında görevli personel mi? Devlete bürokrat mı atanıyor, AKP örgütüne yönetici mi belli değil. Maalesef devletin çivisi çıkmış.

*Onun için diyoruz ki liyakat, liyakat, liyakat.. diyoruz. Bizim muhatabımız siyasetçilerdir. Bugüne kadar görevini layığı ile yapan kentin bürokratlarını asla karşımıza almadık. Ancak her iki müdürün paylaşımları açıklama yapmamızı zorunlu kıldı.

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