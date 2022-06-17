Muğla açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında toplam 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 14 Haziran'da saat 12.15'te, yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 49 düzensiz göçmen yakalandı.
16 Haziran tarihinde saat 06.20'de, Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınarak Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.