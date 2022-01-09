Muğla Dalaman’da 562 metrekare arsa icradan satılacak

Ortaca İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Muğla Dalaman'da 562 metrekare arsa icradan satışa sunulacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla Dalaman’daki taşınmazın ulaşımı kolay olup çevresinde bir iki katlı konut amaçlı binalar vardır. Taşınmaz mahalle merkezine yakındır. Yol su elektrik sorunu yoktur.

Taşınmaz üzerinde 63 m2 alana oturan 3/a yapı sınıfı özelliğinde tek katlı prefabrik konut yapısı vardır. Yapının temel ve su basmanı beton beton üstü pfefabrik yapı dış kapı pencereleri ahşap üstü trapez saç örtülüdür. Halen konut olarak kullanılmaktadır. Değeri 63m2x1360tl/m2=85680 tldir.

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