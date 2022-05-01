Muğla’da 5 yangın helikopterinden biri göreve başladı

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonu boyunda görev yapacak 5 yangın helikopterinden ilki Marmaris ilçesinde göreve başladı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri Marmaris'in Değirmenyanı Mahallesi'nde göreve başladı. Önümüzdeki günlerde 4 helikopter daha bölgeye gelerek Fethiye, Yatağan, Milas ve Nazilli'de konuşlu olarak göreve başlayacak.

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de arttı. Bu anlamda Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki bölgeye gelerek göreve başladı.

Marmaris Değirmenyanı'nda konuşlanacak olan yangın söndürme helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

“YANGINA HAZIR KITAYIZ”



Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, havaların ısınmasıyla bölgede orman yangını riskinin arttığını dikkat çekerek, “Genel Müdürlüğümüzce yapılan anlaşma kapsamında orman yangınlarıyla mücadelede hava gücümüzü oluşturan helikopterlerden ilki bölgemize geldi.

Marmaris Değirmenyanı depoda konuşlanacak olan yangın söndürme helikopterinin gerekli test uçuşları ve kabulü yapıldıktan sonra 1 Mayıs itibariyle resmen göreve başlamış olacak. Belirlenen takvim çerçevesinde önümüzdeki günlerde 4 helikopter daha bölgemize gelerek Fethiye, Yatağan, Milas ve Nazilli'de konuşlu olarak göreve başlayacak. Müdürlük olarak yangınlara karşı hazır kıtayız” dedi.

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