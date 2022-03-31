Muğla’da deniz ulaşımı ihalesi düzenleniyor

Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş 27 adet deniz taksi plakasını kiraya veriyor.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 1 adet deniz yolu toplu ulaşım hattı ve 27 adet deniz taksi plakası 13 Nisan 2022 Çarşamba günü düzenlenecek ihale ile kiraya verilecek.

İhale, Muslihittin Mahallesi, Mehmet Zekai Özbek Sokak, No: 77, Menteşe, Muğla adresindeki toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacak.

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