Muğla’da gece yarısı öğrenci yurdunda kavga

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’ndeki üniversite öğrenci yurtlarında çıkan kavgada 6 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu, 4 öğrenci gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu’nda saat 00.30 sıralarında bilinmeyen nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan sözlü tartışma büyüyünce tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Kavgada sandalye ve sopaların kullanıldığı iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans yönlendirildi.

Yemekhanede başlayan ardından sokaklara taşan kavgayı duyan ve diğer yurtlardan da gelen öğrencilerde artınca olay büyüdü.

Yaklaşık iki saat süren tartışma ve kavga güçlükle önlenirken yaralanan 6 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken 4 öğrencide ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürerken çok sayıda emniyet görevlisinin yurtların bulunduğu mahallede bekleyişinin sürdüğü belirtildi.

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