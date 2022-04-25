Muğla’da nöbet başladı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 50 yıldan bu yana park ve futbol sahası olarak kullanılan 5 dönümlük alanın ihaleyle satışa çıkarılmasına tepki gösteren halk şimdi de sahada nöbete başladı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla’nın Ortaca ilçesi Fevziye Mahallesi’nde vatandaşların 50 yıldan bu yana park, spor alanı ve futbol sahası olarak kullandığı 5 dönümlük alanın ihaleyle satılacak olmasına vatandaşlar tepki göstererek itiraz süreci başlatılmasının ardından halk şimdi de sahada nöbete başladı.

“RANTA KURBAN GİDECEK”

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada,

“Ortaca Fevziye mahallemizde vatandaşlarımızın yaklaşık 50 yıldır top sahası olarak kullandığı ve geçtiğimiz aylarda Ortaca Belediyesi aracılığı ile sosyal, kültürel, toplanma ve eğlence yeri, gençlerin sportif faaliyetlerini yapacağı spor sahası ve çocuk parkı olarak düzenlenmesini istediği yerin ihaleyle satışı gündeme geldi.

Yıllardır akla gelmeyen, köylü istedikten sonra 5 dönümlük alanın apar topar ihaleyle satışa çıkarılması, ayrıca satışın tesadüfen duyulması akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gizem Sayar Özcan ve CHP Muğla Milletvekilimiz Süleyman Girgin ile mahalle sakinlerimizle görüşerek taleplerini dinledik.

Birlikte hareket edeceğimizi, satışın durdurulması için mücadele edeceğimizi söyledik. Satışın iptali için dilekçeler hazırlandı ve itirazlar yapıldı. Milletvekillerimiz konunun takipçisi olmaya devam ediyorlar” dedi.

“ARAZİ YİNE KÖYLÜMÜZE VERİLMELİ”

AKP iktidarının rant uğruna talan ettirmeyeceği yer olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ancak köylümüzün 5 dönüm yerine göz dikeceği aklımızın ucundan geçmezdi. Köylümüzün 50 yıldır kullandığı, park yapalım dediği yere, bakanlığın olmaz demesi kabul edilebilir gibi değildir. Geldiğimiz noktada belirsiz bir bekleyiş halen devam etmekte.

Köylümüz çoluk çocuk, genci, yaşlısı satışı düşünülen alanda ateş yakıp nöbet tutmaya başladı. Bizler de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Söz konusu alanın köylümüzün elinden alınması kararından vazgeçilmeli, köylümüzün kullanabileceği şekilde devir ve tahsisi yapılmalıdır. Başta Kaymakamlığımız ve valiliğimizin zaman geçirmeden konuya köylümüz lehine duyarlı yaklaşımlarını bekliyoruz.”

İlginizi Çekebilir Muğla koyları tarihindeki en büyük tehditle karşı karşıya