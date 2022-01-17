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Muğla’da orman yangını

Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını bir saatlik müdahale ile önlendi. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yaşar ANTER
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Muğla’da orman yangını

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kafaca Köyü Kaplancık Mevkii'nde bugün saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

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Köylülerin müdahale ederek yardım istediği yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile iş makinaları müdahale etti. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bir saat içerisinde kontrol altına alındı.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma soruşturma başlatırken, bölgede orman ve belediye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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