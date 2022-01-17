Muğla’da orman yangını

Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını bir saatlik müdahale ile önlendi. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kafaca Köyü Kaplancık Mevkii'nde bugün saat 21.00 sıralarında başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Köylülerin müdahale ederek yardım istediği yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile iş makinaları müdahale etti. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bir saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma soruşturma başlatırken, bölgede orman ve belediye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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