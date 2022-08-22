Muhalefetten Erdoğan’a tepki: ‘Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonla ilgili açıklamalarına tepki gösteren DEVA Partisi lideri Babacan, "Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, apayrı bir dünya. Bizim dünyamızın gerçekleriyle bağı kopmuş" ifadelerini kullandı. CHP'den ise Erdoğan'ın sabır istemesine tepki geldi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı, “Bütün dünya yüksek enflasyon ve işsizlik tehdidi ile boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır” açıklamalarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın sözlerini alıntılayan Babacan, “Hayır, yaşadığımız gezegen olan Dünya'dan bahsetmiyor. Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, apayrı bir dünya. Bizim dünyamızın gerçekleriyle bağı kopmuş” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN SABIR TEPKİSİ

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşlardan bir kez daha sabır ve destek istedi. CHP’den Erdoğan’ın açıklamalarına tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Erdoğan, vatandaştan yine ‘sabır’ ve ‘destek’ istedi. Pazardan taneyle alışveriş yapılıyor, mutfaklarda tencere kaynamıyor, halkımız ayın sonunu getiremiyor, ceplerdeki para gün geçtikçe pul oluyor. Sabır taşı artık çatladı… Vatandaş bir an önce sandığı bekliyor” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine toplantısının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, şunları söylemişti:

* “Bugün itibariyle bütün dünya yüksek enflasyon gerçeği ve işsizlik tehdidiyle boğuşuyor. Türkiye ise, kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek üretim, ihracat ve istihdam seviyelerine ulaşarak bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır.

* Enflasyon rakamlarımızın nominal olarak çok yüksek seyretmesi elbette üzüntü vericidir. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken, enflasyon düzeyinin genel ekonomi üzerinde yol açtığı sonuçlardır. Biz enflasyon rakamlarının insanlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini her kesimin gelir seviyesini yükselterek bertaraf etmeye çalışırken, aynı zamanda enflasyonu düşürecek tedbirleri de alıyoruz. Buna karşılık uzunca bir süredir enflasyonsuz ekonomik iklimde yaşamaya alışmış ülkelerde bizimkiyle mukayese edildiğinde daha küçük gözüken oranların etkileri çok daha derin ve yıkıcı hissediliyor.”

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