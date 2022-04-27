Muharrem İnce: Hepimiz oradaydık, yine olsa yine oluruz!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gezi Davası'nda verilen hapis cezalarına tepki gösterdi.

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17 kişinin yargılandığı Gezi Davası'nda iş insanı Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin de 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklanmalarına karar verildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. İnce, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: Gezi; özgürlüğün, kardeşliğin, insanca yaşama isteğinin büyük direnişidir. Adaleti maşa yapıp 8-10 kişiden Gezi'nin hıncını çıkarmak zorbalıktır; zulümdür. Hepimiz oradaydık. Yine olsa yine oluruz!

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