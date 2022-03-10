Muharrem İnce: Hükümetin politikası doğru

Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamada bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Şimdi hükümet denge politikası güdüldüğünü söylüyor. Denge politikasına itirazım yok. Politika doğru. Savaşı doğru okumak lazım" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gaziantep’te basın mensupları ile bir araya geldi.

Adil, hızlı ve tarafsız bir yargı sistemi ile ekonominin de önünün açılacağını belirten İnce, “İktidara geldiğimizde öncelikli düzelteceğimiz şey yargıdır. Yargı karın doyurur. Ekmeğin fiyatının ucuz olmasını istiyorsan yargıdan başlayacaksın. Adil hızlı tarafsız etkin bir yargı sisteminiz olursa dış dünyaya güven verirsiniz. Yabancı yatırımcı da gelir Türk yatırımcı da önünü görür.” dedi.

“HÜKÜMETİN POLİTİKASI DOĞRU”

İnce, Rusya- Ukrayna savaşında hükümetin izlediği denge politikasını doğru bulduğunu ancak savaşı doğru okumak gerektiğini söyledi.

Batı’nın politikasının önce yanında gözüküp sonra arada bırakmak olduğuna dikkat çeken İnce, şunları söyledi;

*Şimdi hükümet denge politikası güdüldüğünü söylüyorlar. Denge politikasına itirazım yok. Politika doğru. Savaşı doğru okumak lazım.

*Rusya’nın kentleri bombalamasını doğru bulmuyorum. Çocuklar ölüyor siviller ölüyor. Şu soruyu da sormadan edemiyorum.

*Amerika Birleşik Devletlerinin alt tarafı Meksika. Peki Rusya Meksika’ya nükleer silah yerleştirse Amerika buna izin verir mi ? Vermez.

“BATI’NIN YAPTIĞI BİR İŞ”

*Sen de sınırına kadar geliyorsun. Ukrayna’ya yapılan şey batının yaptığı bir iştir. Batı gazı verir ve sonra arada bırakır. Batı’nın hümanizması bitmiştir. Mültecilerin saçının gözünün rengine bakıyorlar.

*Batı sınıfta kalmıştır. Onun için hükümetin politikalarını denge politikası üzerinde götürmek istemesi doğrudur. DHA

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