Muharrem İnce: Nesin Vakfı’na yasak, tarikat ve cemaatlere serbest!

Yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’nın hesaplarına İstanbul Valiliği tarafından bloke koyulduğunu oğlu matematikçi Ali Nesin, sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce sosyal medyadan karara tepki göstererek, "Gençlere, çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı’na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest!" dedi.

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Aziz Nesin’in oğlu matematikçi Ali Nesin, Nesin Vakfı’nın banka hesaplarının İstanbul Valiliği tarafından bloke konulmasına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada tepki gösterdi.

“MATEMATİK ÖĞRETMEK SUÇ DEĞİL”

İnce, yaptığı paylaşımda “Matematik öğretmek suç değildir. Gençlere, çocuklara matematik öğreten Nesin Vakfı'na yardım toplamak yasak, tarikat ve cemaatlere serbest! Bu Türkiye'yi yönetenlerin akılla, bilimle, vicdanla kavgasıdır. Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir.” ifadelerini kullandı.

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