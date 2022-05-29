İnce: Şimdi Türkiye’yi usta papaz gibi soyuyorlar

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, AKP'ye 'usta papaz' benzetmesi yaparak, "Türkiye’yi önceden acemi papaz gibi soyuyorlardı, çizginin bir tarafını alıyorlardı şimdi usta papaz gibi soyuyorlar" ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul’da Beylikdüzü İlçe Başkanlığı binasını hizmete açtı. Etkinlikte konuşma yapan Muharrem İnce, şunları söyledi:

AKP'YE ‘USTA PAPAZ' BENZETMESİ

“Bu topraklarda ülkeyi yönetenler, yolsuzluğa da bulaşmışlardır. Yolsuzluk sadece AKP ile birlikte gelmedi. Ondan önce de vardı. Ama bu dönemde, son yıllarda bir değişiklik oldu. O değişikliği size küçük bir örnekle anlatayım. Bir acemi papaz, bir de usta papaz sohbet ediyorlarmış. Usta papaz, acemi papaza sormuş; demiş ki ‘Oğlum, sen nasıl yapıyorsun'. O da demiş, ‘Ben cemaate tepsiyi gezdiriyorum. Herkes para veriyor. Sonra yere bir çizgi çekiyorum. Paraları havaya atıyorum. Sağ taraf tanrının diyorum kiliseye bırakıyorum. Sol taraftakileri ben alıyorum. Peki demiş usta, sen nasıl yapıyorsun?'

“ŞİMDİ USTA PAPAZ GİBİ SOYUYORLAR”

Usta demiş ki, ‘Oğlum ben de senin gibi tepsiyi dolaştırıyorum. Paraları topluyorum. Havaya atıyorum. O lazım olduğu kadarını alıyor. Yere düşenleri ben alıyorum.'

Yani Türkiye'yi önceden acemi papaz gibi soyuyorlardı, çizginin bir tarafını alıyorlardı şimdi usta papaz gibi soyuyorlar.

İnşallah buradan kurtulacağız. Peki nasıl? Bu muhalefetle olmaz. Biz yeni bir çıkış yolu, bir üçüncü seçenek sunduk millete. Gönlümüzü, yüreğimizi koyarak yaptık. Hazine parası yok, belediye parası yok, TÜSİAD parası yok, MÜSİAD parası yok. Gönüllülerin organizasyonuyla bir yıl içerisinde örgütlendik. Herkes elini cebine soktu. Seçime girme hakkını kazandık.

Biz elini taşın altına sokanlardanız. Rahatını bozanlarız. Rahatımızı bozarak Türkiye'de örgütlenip, iktidar olmak için mücadele eden insanlarız.”

“İKİ ELİMİZ YAKANIZDA OLUR”

Konuşmasına, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini konusunda Türkiye’nin tavrına değinerek devam eden İnce, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin NATO'daki tavrı tartışılıyor İsveç ve Finlandiya ile ilgili. Türk devletinin eline bir fırsat geçmiştir. Pazarlığı düzgün yapın. PKK'yı bitirin diyoruz. Pazarlığı düzgün yapın, Mısır'dan gelecek doğalgazı Türkiye'den geçirin, ABD'nin PYD'ye verdiği silahları geri toplatın, KKTC'yi gaz konusunda Rum kesimiyle eşit hale getirin, Türkiye'nin AB müzakerelerini görüşün diyoruz. Bunları yaparsanız hükümeti destekleriz diyoruz. Ama bunları yapmaz. Seçim yaklaştı. 3 kuruş peşinde koşup, 3-5 kuruş kredi almak için milletimizin geleceğini kiraya verirseniz iki elimiz yakanızda olur.”

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