Muharrem İnce’den tasarruf vurgusu

Kayseri’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tasarruf vurgusunda bulunarak, "Memleket Partisi olarak Türkiye’yi, siyasi partileri tasarrufa, hazineye yük olmamaya davet ediyoruz. Kim imzalayacak bakalım” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında konuşan İnce, Siyasi Partilere Tasarruf Kampanyası adı altında yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

İnce, şöyle konuştu:

* Bu yoksulluk ortamında her üç gençten biri işsizken, dolar rekorun rekorunu kırarken, fabrikalar kapanırken, raflar boşalırken, millet ayçiçeği yağı alamazken, hazineden bu kadar parayı alıp sokaklara bayrak asmak doğru değildir.

*Bu yıl 2022 yılında AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti 645 milyon TL, eski parayla 645 trilyon TL hazine yardımı alacaklar.

*2022 yılında seçim olursa toplam alacakları para 1,9 milyar TL yani 2 katrilyon. Bu yoksulluk bu kriz ortamında almayın bu parayı.

*Bu parayla 2 milyon yoksul üniversite öğrencisinin tablet ve bilgisayar sorunu kalmaz.

YOKSUL ÖĞRENCİNİN SORUNU KALMAZ

Siyasi Partilere Tasarruf Kampanyası'nın 17 Ocak Pazartesi itibariyle tüm siyasi partilere imzaya açacaklarını dile getiren İnce, “Her yıl ocak ayında TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler hazine yardımı alır. Bu yıl 2022 yılında AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti 645 milyon TL eski parayla 645 trilyon TL hazine yardımı alacak. 2022 yılında seçim olursa toplam alacakları para 1,9 milyar TL, yani 2 katrilyon. Bu büyük bir para. Yani iki milyon üniversite öğrencisine biner lira para verebiliyoruz. Toptan aldığımız zaman 2 milyon yoksul öğrencinin tablet bilgisayar sorunu kalmaz” dedi.

HAZİNEDEN BU KADAR PARAYI ALIP SOKAKLARA BAYRAK ASMAK DOĞRU DEĞİL

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gaye Usluer'in kampanyayı imzaya açacağını söyleyen İnce, “Kim bu kampanyaya katılıyor göreceğiz. Bu yoksulluk ortamında her üç gençten biri işsizken, dolar rekorun rekorunu kırarken, fabrikalar kapanırken, raflar boşalırken, millet ayçiçeği yağı alamazken, hazineden bu kadar parayı alıp sokaklara bayrak asmak doğru değildir. Siyasi partiler 2022 yılında hazine yardımı almasınlar. Biz ne güzel götürüyoruz kendi paramızla, kendi emeğimizle” diye konuştu.

SİYASİ PARTİLERİ TASARRUFA HAZİNEYE YÜK OLMAMAYA DAVET EDİYORUZ

Türkiye'ye örnek olalım vurgusunu yapan İnce, “Bu ortamda, üniversite öğrencilerine 2 milyon tablet alalım. Hem çevre kirliliği olmaz hem gönüllülerle yaparız kampanyayı hem hazineye yük olmaz hem gençlerimiz tabletlerine kavuşur. Memleket Partisi olarak Türkiye'yi, siyasi partileri tasarrufa, hazineye yük olmamaya davet ediyoruz. Kim imzalayacak bakalım. Ocak sonuna kadar imzaları bekleriz. Sonra bir basın toplantısıyla milletimize anlatırız. Memleket Partisi'nin kampanyası siyasi partilere tasarruf kampanyasıdır” dedi.

ALMAYIN FAKİR FUKARININ PARASINI

İnce sözlerine şu şekilde devam etti:

* Zaten sizin belediyeleriniz var; kiranız yok, bir şeyiniz yok. Almayın bu sefer fakir fukaranın parasını. Üyelerinizden toplayın.

* Bak biz üyelerimizden toplayarak siyaset yapıyoruz. Bu yoksulluk ortamında bu kriz ortamında, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik daralmışlık ortamında devletin parasıyla afiş asmayın sokaklara.

*Almayın bu parayı. Bir mertlik gösterin. Bir dürüstlük bir insanlık gösterin. Bu kampanyaya bakalım kimler destek verecek. Hep birlikte göreceğiz

BUNLARI YAPMIYORSANIZ SİZ ÇAKMA DEMOKRATSINIZ

* Seçime doğru giderken seçim yasasını konuşuyoruz ama Siyasi Partiler Yasası'nı hiç konuşmuyoruz. Herkes demokrat, kime sorsan demokrat.

*Güçlendirilmiş parlamenter sistem de var, o da var, bu da var. Geç bunları, bunlar masal. Eğer gerçekten demokrasi istiyorlarsa Siyasi Partiler Kanunu'nda genel başkan diktatörlüğüne son vermeleri lazım.

*Gelin bakalım, genel başkanı üyeler seçisin. Partilerde cumhurbaşkanı adayını üyeler belirlesin.

*Gelin bu yükümleri Siyasi Partiler Kanuna koyalım, gerçekten demokrat mısınız görelim. Bunları yapmıyorsanız siz çakma demokratsınız.

DEMOKRATİKLEŞMENİN BAŞLAYACAĞI YER SİYASİ PARTİLER KANUNU

*Kendi partinizde demokrasi olmadan Türkiye'ye demokrasi vaat edemezsiniz. Türkiye özgürleşmek istiyorsa, Türkiye demokratikleşmek istiyorsa buna başlayacağı yer güçlendirilmiş parlamenter sistem değildir, buna başlayacağı yer Siyasi Partiler Kanunu'dur.

*Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirmeden buna öncülük etmeden, masal anlatırsınız. Daha tüzüğünüzü değiştirmemişsiniz ne konuşuyorsunuz.

*Numaradan gösteriş yapıyorsunuz. Kota şöyle olsun böyle olsun. Bizimki belli, fermuar sistemi.

*Bir kadın bir erkek. Değiştir tüzüğünü; kimse değiştirmiyor. Türkiye'de iktidarı, muhalefeti hepsi numaradan demokratlık yapıyorlar.

*Eğer gerçekten demokrat olmak istiyorlarsa Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirelim, bizim üç milletvekilimiz var; biz oradayız, hemen imza veririz oy veririz.

EL KESESİNDEN SİYASET YAPMAYIN

*Birincisi demokratikleşmeye davet ediyorum. İkincisi, bu kriz ortamında bu yokluk ortamında el kesesinden siyaset yapmayın diyorum.

*Fakir fukaranın vergileriyle bayrak asıp, sokaklarda gezip siyaset yapmayın. Üyelerinizden toplayın parayı siyaset yapın.

*Hazine parasıyla 2 katrilyon parayla meydanlarda fink atmayın. Bu yokluk ortamında bu fakir fukara millete örnek olun diyorum. Kampanyayı başlatıyorum.

YENİDEN ÜRETEN BİR TÜRKİYE İNŞA ETMELİYİZ

Türkiye Cumhuriyeti'nin uygarlık rotasından çıkmak üzere olduğunu dile getiren İnce, “Devlete, TÜİK'e, Merkez Bankası'na, yargıya, kurumlara güven yok. Ekonomik sıkıntılar can yakıyor. Nereye gitsem herkes geçim sıkıntısını, hayat pahalılığını konuşuyor. Üretmeyen bir Türkiye var artık. Paramız var alırız diyor. Bu gerçekçi bir politika değildir. Paran olmayabilir, hatta paran olsa da bulamayabilirsin satmazlar. Örneğin bazı ülkeler önümüzdeki yıl buğdayı satmayacak. Üretim düştü kendime lazım diyor. Yeniden üreten bir Türkiye inşa etmeliyiz” dedi.

TEPEDEN TIRNAĞA BORÇLUYUZ

En büyük problemin geleceği görememek olduğunu vurgulayan İnce, “Dış borç tavan yapmış, tepeden tırnağı borçluyuz. En büyük problem geleceği görememek, öngörememek. İş adamının elinde para olsa da geleceğe dair bir yatırım yapmak istemiyor. Rekabet terk edilmiş, şeffaflık yok edilmiş onun yerine keyfilik, yandaşlık gelmiş. Yanlış tarım politikalarıyla insanlarımızı besleyemeyecek duruma getirmişiz. Türkiye benim çocukluğumda kendi kendine yeren 7 ülkeden biriydi. Bugün ne yazık ki kuru fasulyesini, pirincini, etini dışardan alan bir ülke durumuna geldi” diye konuştu.

BATIYORUZ

Sözlerine “Kutuplaşmış bir Türkiye var” diyerek devam eden İnce, “Tahammülsüz bir ülke olduk. Birbirine tahammülsüz insanlar, trafikte dahi bunu anlıyorsunuz. Doğru mu yanlış mı diye bakmıyor kimse. Bizim mahalle mi, sizin mahalle mi? Batıyoruz. Sonra batıranlar çıkıyor diyor ki aynı gemideyiz bak batıyoruz. Ya, çalarken aynı gemide değildik de batarken aynı gemideyiz. Doğru söylüyorsun beraber batıyoruz. Ülkeyi bu duruma getirenler ülkeyi bu durumdan kurtaramaz. Ülkeyi bu duruma getirenlerin sorumluları bu ülkeye umut olamaz. 20 yıllık iktidar karşında umut olamayan bu muhalefet de çözüm üretemez” dedi.

YARALARI BİZ SARACAĞIZ

İnce, “Biz Memleket Partisi olarak üçünü bir yol olarak, bir seçenek olarak milletimize diyoruz ki yaraları biz saracağız, dertlere derman biz olacağız, örselenen Cumhuriyet değerlerini yeniden tesis edeceğiz. Adil, hızlı, etkin, tarafsız bir yargıyı, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri korumayı, Türkiye'nin üretmesini, barışmasını büyümesini, adil bölüşmesini, barış ve güvenlik odaklı bir dış politika kurmasını ve çağdaş bilimsel bir eğitimi biz tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRMA REÇETESİ

Türkiye'yi ayağa kaldırmak için beşli bir ayak öngördüklerini dile getiren İnce, “Bir, hukukun üstünlüğü. İki, demokrasi kişisel hak ve özgürlükler. Üç, üretim ve paylaşım. Dört, barış ve güvenlik odaklı bir dış politika. Beş, geleceğimizi hazırlamak için en değerli varlıklarımız çocuklarımız için nitelikli bir eğitim. Bu beş ayak üzerinde Türkiye'yi ayağa kaldırırız diyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları her bir sektörde her bir alanda nasıl yapacağımızı her ilde tekrar açıklayacağız” dedi.

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce: Erdoğan'ın gözünün yaşına bakmayın