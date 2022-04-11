Mülteci kılığında kaçmaya çalışan PKK’lı yakalandı

İstanbul’da bir TIR'a düzenlenen operasyonda çoğunluğu Suriyeli 39 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin arasına mülteci kılığında karışan ve Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen bir PKK'lı ile bir hükümlü de yakayı ele verdi.

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Bir istihbarat üzerine Büyükçekmece’de takibe alınan TIR’a baskın düzeleyen polis ekipleri, aracın dorsesinde 32’si Suriye uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Havasızlık ve açlıktan bitkin düşen göçmenlere ekmek, su ve yemek dağıtıldı.

Emniyete götürülen göçmenlerin ifade işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergileyen iki kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu tespit edildi. Parmak izi alan polis, Z.I.’nın terör örgütü PKK üyesi olduğunu ve Yunanistan’a kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Diğer Türk vatandaşı, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.P. ile TIR sürücüsü E.Ç. tutuklanırken, PKK/KCK üyesi Z.I. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. (İHA)

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