Mustafa Sarıgül: Maşallah teflon tava gibiler, üstlerine hiçbir şey yapışmıyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gıda ürünlerindeki artışa dikkat çekerek AKP iktidarını eleştirdi. Sarıgül, " Hala akıllanmadılar, hala üretimden değil, ithalattan yanalar. Hala yasakla, baskıyla, sabit fiyatla netice alacaklarını sanıyorlar. Bu kadar yanlışa rağmen de maşallah teflon tava gibiler, üstlerine hiçbir şey yapışmıyor." dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi.

“MİLLET, PİDE ALAMAZ HALE GELDİ”

Geçim sıkıntısı ve gıda ürünlerindeki yüksek fiyatlara dikkat çeken Sarıgül, “Pahalılık ve geçim sıkıntısı nedeniyle, mübarek Ramazan ayını sevinçle ve heyecanla karşılayamadık. Kalabalık iftar sofraları, sahur bereketi ve muhabbeti kalmadı. Hurmalar, etli yemekler, salatalar, tatlılar iftar sofralarından kalktı. Millet sıcak bir pide alamaz hale geldi. Dolmalık biberin kilosu 50 lirayı geçti. Pazarda çeyrek lahana satılır oldu. Her şey aklımıza gelirdi de, biber dolmasının lüks olacağı, kapuskanın kıymete bineceği aklımıza gelmezdi. Her şey aklımıza gelirdi de ayçiçek yağı gemisinin haber yapılacağı müjde olacağı aklımıza gelmezdi.” dedi.

“TRAKYA ÇİFTÇİSİNİ KÜSTÜRÜRSENİZ OLACAĞI BUYDU”

Yaşanan sıkıntıların nedenlerini ve yapılması gerekenleri de açıklayan Sarıgül, “Trakya'nın tarım arazilerini, meralarını imara açarsanız, üstünden yol geçirirseniz olacağı buydu. Trakya çiftçisini küstürürseniz olacağı buydu. Trakya çiftçisine vereceğiniz paraları, Ukrayna, Kanada, Rusya, Brezilya çiftçisine verirseniz olacağı buydu. AKP kadroları, gıda fiyatlarını düşürmek için çok şey yaptılar ama yapmaları gerekeni hiç yapmadılar. Yapmaları gereken, üretimi artırmaktı. Yapmaları gereken, çiftçiye alım garantisi vermekti. Yapmaları gereken, çiftçiyi desteklemekti.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE ÇOK ŞEY GÖRDÜ AMA BÖYLE PİŞKİNLİK GÖRMEDİ”

Gıda fiyatlarındaki artışın temel sorununun tarlalardan kaynaklandığının altını çizen Sarıgül, AKP iktidarını eleştirerek şöyle konuştu:

“Fiyat artışını durdurmak için her yere baktılar ama tarlaya bakmadılar. Oysa sorun tarladaydı. Hala akıllanmadılar, hala üretimden değil, ithalattan yanalar. Hala tarlaya bakmıyor, etikete bakıyorlar. Hala yasakla, baskıyla, sabit fiyatla netice alacaklarını sanıyorlar. Bu kadar yanlışa rağmen de maşallah teflon tava gibiler, üstlerine hiçbir şey yapışmıyor. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, utanmadan, sıkılmadan bu hazırlık dönemiydi bize bir şans daha verin diyorlar. Türkiye çok şey gördü ama böyle pişkinlik görmedi.”

“20 YILDIR AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ CIR CIR ÖTTÜLER”

Sarıgül, “Gıda fiyatları dünyada artıyormuş, petrolü dışarıdan alıyormuşuz, dış güçler varmış… Yalan, dolan, palavra, algı, yanılgı, aldatma, bildikleri bu, yaptıkları bu… Dış güçler mi dedi size,120 milyar dolarlık tarım ithalatı yapın diye? Dış güçler mi dedi size, hayvan ithalatına 10 milyar dolar harcayın diye? Doğalgazı, petrolü dışarıdan alıyoruz da buğdayı, ayçiçeğini neden dışarıdan alıyoruz? Buğday üretimini artırmak çok mu zordu? Ayçiçek üretimini artırmak çok mu zordu?Tabii ki zor değildi ama yapmadılar. Yapsalardı 84 milyon kazanacaktı, yapmadılar 84 kişi kazandı. 20 yıldır Ağustos böceği gibi cır cır öttüler. Zeytinyağı gibi hep üste çıktılar. Tek kale maç yaptılar, muhalefeti hep ofsayta düşürdüler. Ama yağma yok, artık Türkiye Değişim Partisi var.” dedi.

“EDİRNELİLER, MARKETE, PAZARA GİDEMİYOR”

İktidara geldiklerinde neler yapacaklarını da anlatan Sarıgül, üretime vurgu yaptı. Sarıgül şu ifadeleri kullandı: “Eskiden Bulgarlar bize gıpta ediyordu. Şimdi Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye geliyor, Edirneliler, markete, pazara gidemiyor. Bizim Trakya'yı Dubai yapacak, bölgeyi alışveriş turizmi ile kalkındıracak bir modelimiz var. Bizim modelimizde, turistleri yedirip, içirip, bagajlarını, bavullarını doldurup bedavaya çalışmak yok. Bizim modelimizde katma değeri yüksek ürünler üretmek ve bunları satmak var. Yağlı güreşleri, Edirne mutfağını, tarihi eserlerini dünyaya tanıtmak var. Bizim modelimizde, turizmci kazanacak, esnaf kazanacak, çiftçi kazanacak. Trakya kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye'nin çaresi, üretmek, üretmek, üretmektir. Türkiye'nin çaresi, kendine yeter hale gelmektir.”