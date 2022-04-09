Abone Ol

Normalleşme tedbirlerini içeren Covid-19 genelgesi kaldırıldı

Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Covid-19 salgınında normalleşme tedbirlerini içeren genelge yürürlükten kaldırıldı. Normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun alacağı tedbirler uygulanacak. 

Yayınlanma: 02:50 - 09 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Normalleşme tedbirlerini içeren Covid-19 genelgesi kaldırıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler’ konulu genelgeye göre, Haziran 2021 tarihinde yayımlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’ konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. Yayımlanan genelge ile salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara uyulacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyeceği aktarıldı. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bilim Covid-19 Cumhurbaşkanı Normalleşme Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Sağlık Bakanlığı