O toplantı AKP’liler ile ETSO başkanını karşı karşıya getirdi…

Elazığ'ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü'ndeki maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ihalenin 21 Nisan'da yapılacağı açıklandı. İhale öncesinde Madenliler Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katılmayan AKP'li vekiller toplantıyı "yersiz, popülist ve iyi niyetten uzak görüyoruz" diyerek eleştirmişti.Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, "Yapılan hiçbir saldırı ve tehdide boyun eğmeden mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, ihalenin 21 Nisan'da yapılacağı duyurmuş ve peşkeş iddiasında bulunulan milyarlık ihalenin şartnamesinde bir değişiklik yapılmamıştı.

O ihale sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Maden ilçesinde toplantı gerçekleştirildi.

AKP’lierin katılmadığı toplantıya, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Duran Çağlar, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan, Maden Belediye Başkanı MHP’li Orhan Yavuz ve STK’lar katıldı.

AKP TOPLANTIYI HEDEF ALDI

İlçede gerçekleşen toplantıya ilişkin AKP Elazığ İl Başkanı, AKP’li vekiller ve Elazığ Belediye Başkanı adına yapılan açıklamada “Maden ilçemizde konuyla ilgili yapılacak olan toplantıyı yersiz, popülist ve iyi niyetten uzak görüyoruz. Bu sürecin istişaresini yapmak hiç kimseye hiçbir fayda sağlamaz” denildi.

“YAPILAN AÇIKLAMA ŞAŞIRTAN İFADELERLE DOLUDUR”

AKP’lilerin Maden ilçesinde gerçekleşen toplantıya ilişkin eleştirileri sonrasında yazılı açıklama yapan Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan şunları kaydetti:

*Maden ilçesindeki istişare toplantısı öncesi yapılan bu açıklamada toplantının yersiz, popülist ve iyi niyetten uzak olduğu dile getirilmiş ve toplantıya katılmayacaklarını açıklamışlardır.

*Kamuoyunun öncelikle bilmesi gereken husus Maden ilçesinde böyle bir istişare toplantısı yapılması teklifi Sayın Maden Belediye Başkanımız Orhan Yavuz'un Odamızı ziyareti sırasında Madenliler Derneği Başkanımız Sayın Yaşar Altundal'dan gelmiştir. Biz de Girişim Grubunun organizatörü olarak madenin bulunduğu bu ilçede böylesine bir toplantıya iştirak etmenin Maden halkının hakkı olduğu sorumluluğuyla teklifi olumlu karşılamış bulunmaktayız.

*Maden ilçemizi temsil eden STK temsilcilerinin davetiyle yapılan bu toplantının popülizmle, yersizlikle ve iyi niyetten yoksun olmasıyla nasıl bir bağlantı kurulduğunu ise anlamış değiliz.

*AK Parti İl Başkanlığı, Milletvekilleri ve Belediye Başkanımızın ortak görüşü olarak yayınlanan açıklamanın her bir paragrafı hem kamuoyunu hem de bizleri şaşırtan ifadelerle doludur. Sanki Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ilgi alanı ve sorumluluğu dışında bir işe girmiş gibi ithamlar ve yersiz suçlamalara maruz bırakılmıştır.

*Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyanların öncelikle bilmesi gerekenler, Maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek buradan doğacak tüm katma değerin kendi şehrimize kazandırılması için Elazığ Medyası bizleri göreve davet etmiştir. Biz de sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz.

“TEHDİDE BOYUN EĞMEDEN MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

‘Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası kurduğu ortaklığı bir başkasına peşkeş çekecek bir kurum değildir. Bunu kendilerine çok net ifade ettik.

*Sonuç itibarı ile bu sürçte kimlerin ayağına basacağımıza, hangi fincancı katırlarının ürkeceğine bakmıyoruz. Ne kimsenin siyasi ikbali, ne hangi şirketin biraz daha semizlenmesi ne de kimlerin incineceği gündemimizde yer almamaktadır.

*Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin âli menfaatlerinin korunmasıdır. Ve bu sürecin tüm safhaları kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde yönetilmiştir.

*İhalenin iptal edilerek tarihinin değiştirilmesi haklı taleplerimizin ilgili mahkeme tarafından kabul edilmesi neticesinde gerçekleşmiştir.

*Yapılan bu girişim ve çalışmaların tamamı STK'lar, meslek kuruluşları, siyasi partilerimiz ve kamuoyundan büyük destek görmüş ve şehrimiz bu hususta özlemi duyulan bir birlik ve beraberlik örneği sergilemiştir.

*Yapılan açıklamadaki ithamları öncelikle kamuoyunun vicdanına sonra Yüce Allah'a havale ediyoruz. Yapılan hiçbir saldırı ve tehdide boyun eğmeden mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

*Ayrıca, söz konusu şehrimizin menfaatleri olduğunda siyasi ikbal endişelerini bir kenara koyup, bu mücadeleye omuz ve destek olan tüm siyasilerimize kamuoyu huzurunda bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

*Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kişilerle ve kurumlarla polemik ve söz düellosu yapacak vaktimiz yok. Kaldı ki, ilimizin ve halkımızın ihtiyaç ve beklentileri açıktır.

*Bu nedenle lüzumsuz tartışmaların içinde yer almaktansa şehrin sesine kulak vermeyi önemsiyoruz.

*Sorumluluk sahibi her kişi ve makamında bu noktada daha duyarlı olması gerektiğine inanmaktayız.

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