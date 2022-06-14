Oda kokusu, yüzük, kupa satan TRT 4.3 milyon kazandı
TRT popüler dizilerin objelerini satıyor. TRT Market aracılığıyla Teşkilat, Payitaht Abdülhamit, Masumlar Apartmanı gibi dizilerle ilişkilendirilen ürünlerden geçen yıl 4.3 milyon TL gelir getirdi.
TRT, www.trtmarket.com web sitesi üzerinden ürün lojistik hizmeti veriyor. TRT'nin 2021 yılı faaliyet raporunda en fazla satışın 10 Nisan 2021 tarihinde 517 sipariş adedi ve 93 bin 925 TL günlük ciro ile gerçekleştirildiği belirtildi.
Market’te Çocuk dizilerinin kahramanlarına ilişkin mouse pad, kupa bardak, Rafadan Tayfa güneş gözlüğü, Mavi Ay T-shirt, Pençe T-shirt, Rafadan Tayfa çizme gibi ürünler de satılıyor.
TRT Market'te satışı yapılan ürünlerden bazıları ve fiyatları şöyle:
- Masumlar Apartmanı oda kokusu: 111 TL
- Masumlar Apartmanı mutfak önlüğü: 498 TL
- Payitaht Abdülhamid kadın kolye: 389 TL
- Tahsin Paşa yüzüğü: 419 TL
- Payitaht Abdülhamid sultan yüzüğü: 389 TL
- Payitaht Abdülhamid andız ağacı tespih: 279 TL
- Teşkilat kupa: 41.90 TL
- Teşkilat erkek yüzüğü: 389.90 TL
- Teşkilat bilekliği: 229.90 TL
- Alparslan gümüş yüzük: 599.90 TL.
- Alparslan ok yay motifli yüzük: 419.90 TL