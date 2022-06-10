ODTÜ’de Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi
ODTÜ'de öğrencilerin Onur Yürüyüşü'ne çevik kuvvet ekipleri tarafından sert müdahale edildi. Gözaltılar olduğu öğrenildi.
ODTÜ'de öğrenciler tarafından düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü öncesi, kampüse çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.
Ziyaretçi ve mezunların giriş çıkışlarının kapatıldığı kampüsün önüne çevik kuvvet ekiplerinin otobüsleriyle beraber TOMA'lar getirildi.
Öğrencilerin kampüs içerisinde toplanarak Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirmesinin ardından, polis tarafından öğrencilere sert müdahalede bulunuldu.
Polisin müdahale anı öğrencilerin kamerasına yansıdı. Biber gazı ve plastik mermilerle müdahalede bulunan emniyet güçleri, çok sayıda üniversiteliyi gözaltına aldı.