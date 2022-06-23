Odun toplayan 7 köylüyü kumandalı bombayla öldüren teröriste 8 kez ağır müebbet istemi

Diyarbakır’ın Kulp İlçesinde odun toplamaya giden 7 köylüyü uzaktan kumandalı bombayla öldüren, 10’unu da yaralayan ve 500 bin liralık Gri listede aranırken çıkan çatışmada koruculara teslim olan Sefkan Andok kod adlı terörist Kendal Barut hakkında 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Özgür CEBE

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Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyünde 12 Eylül 2019 günü odun toplamaya giden ve eve dönüş yolundaki köylülerden Abit Yıldız, Ahmet Ay, İhsan Çelikbilek, Mehmet Bozyel, Ömer Yıldız, Sinan Diger ve Siraç Yıldız'ın uzaktan kumandalı bomba ile öldürüldüğü, 10 köylünün de yaralandığı hain saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen terörist Kendal Barut'un yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

BOMBA ARTIKLARINDA PARMAK İZLERİ ÇIKTI

Kulp'a bağlı Yaylak köyünde çıkan çatışmada yaralanınca teslim olan 500 bin liralık Gri listede aranan terörist Kendal Barut'un, 7 köylünün katledildiği radyo frekans düzeneğiyle infilak ettirilen uzaktan kumandalı bombaya ait parçalar üzerinde yapılan incelemede teröristin sağ el işaret, sağ el baş ve sağ el yüzük parmağı iziyle eşleştiği bildirildi. Köylüleri taşıyan pikabın havaya uçurulmasıyla olay yerinde oluşan derin kraterde toplanan pil bloğu, ateşleme anahtarı ve kabloların kriminal laboratuarda balistik inceleme sonucunda Kendal Barut'un parmak izleriyle uyumlu olduğu bildirildi.

ÖLDÜRÜLECEĞİNİ ANLAYINCA TESLİM OLDU

Teröristin 16 Mayıs 2021 günü korucularla girdiği çatışmada yanındaki terörist İbrahim Akdoğmuş'un öldürülmesi ve kendisinin de yaralanması üzerine öldürüleceğini anlayıp 1 adet M-16 tüfek ve yüklü miktarda mühimmatla teslim olduğu belirtildi. Farklı tarihlerde teslim olan 6 terörist de sanığı fotoğrafından teşhis ederek, örgüt içinde suikastçı olduğunu, Kuzey Irak'tan Dragunov ve Zagros adlı keskin nişancı tüfeği getirdiğini belirttiler. Öldürülen üst düzey bir teröristin üzerinden çıkan dijital materyallerin de çözümlemesinde, terörist Kendal Barut'un örgüt içinde sözde takım sorumlusu olduğu, Kuzey Irak'ın Sincar İlçesinde girdiği çatışmada yaralandığı, örgütün suikast okulunda eğitim aldığı, 2013'te hükümetin başlatmış olduğu çözüm sürecinde Kuzey Irak'a giden sözde Demokratik Çözüm Grubu içinde yer aldığı bilgisi yer aldı.

CANLI BOMBA OLMAK İÇİN ÖRGÜTE RAPOR YAZMIŞ

Teröristin Malatya'da intihar saldırı gerçekleştirmek için örgüte verdiği rapor da ele geçirildi. Kendi el yazısıyla yazdığı raporda, Malatya'da üniversite okuduğu için asker ve polislerin kentte rahat hareket ettikleri ve Malatya'da bir saldırı ihtimalinin düşük görülmesi nedeniyle burada güvenlik güçlerine karşı canlı bomba olarak sözde fedai eylemi yapmak için öneride bulunduğu bilgisi yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamenin okunmasından ifadesi alınan terörist Barut, “Örgüte 10 yıl önce katıldım. Kuzey Irak ve Suriye'de silahlı faaliyetlerim oldu, sonra da Diyarbakır kırsalına gönderildim. Ben hiçbir eyleme katılmadım, beni teşhis edenleri de tanımıyorum. Köylülerin öldürülmesiyle alakam yok” dedi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Terörist hakkında 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 285 yıl hapis cezası isteniliyor.

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