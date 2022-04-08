Öğrenci evinde sucuk görünce şaşıran AKP’li Mahir Ünal’a tepki yağdı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, öğrenci evindeki menemende sucuk görünce "Yalnız bunlar menemenin içine sucuk katmışlar. Az önce bunlar şikayet etmiyor muydu ya?" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Mahir Ünal'a siyasetçilerden tepki yağdı.

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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gece sahur vaktini Kahramanmaraş’ta bir öğrenci evinde geçirdi. Öğrenci evinde menemen yapan Mahir Ünal, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “‘Menemeni siz yapar mısınız?’ diye sordular. Cevap tabii ki evet ve tabii ki de soğanlı” notunu düştü.

SUCUK GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Mahir Ünal, öğrenci evindeki menemende sucuk görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünal, “Yalnız bunlar menemenin içine sucuk katmışlar. Az önce bunlar şikayet etmiyor muydu ya?” diyerek şaşkınlığını ifade etti. Mahir Ünal'ın bu sözleri sosyal medyada eleştiri alırken, siyasetçiler de tepkilerini dile getirdi.

SİYASETÇİLERDEN TEPKİ YAĞDI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Öğrenciye sucuklu menemeni bile çok gören bu anlayış ilk seçimde gidecek!” diyerek Mahir Ünal'a tepki gösterdi.

“KENDİLERİ SARAYDA EN PAHALI ETLERİ YERKEN…”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise, “AKP’li Mahir Ünal bir öğrenci evindeki menemende sucuk görünce şaşırıyor ve ‘Bunlar şikayet etmiyor muydu ya?!’ diyor. Tanı genç kardeşim bunları. İyi izle ve tanı! Kendileri saraylarda en pahalı etleri yerken sana iki dilim sucuğu çok görüyor. İstiyorlar ki soğan ekmek yesinler” ifadelerini paylaştı.

“EVE SUCUK GİRMESİNİN REFAH DÜZEYİNE İŞARET EDER HALE GELDİĞİNİ BİLİYOR”

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil de görüntülere “Sucuğun ne kadar pahalı olduğunu biliyor. Yönettikleri ülkede bir eve sucuk girmesinin o evin “refah” düzeyine işaret eder hale geldiğini de biliyor. Boşa demiyoruz kimse “beceremiyorsunuz” falan demesin, mevzuyu küçültmesin. Ülke bu halde çünkü böyle olmasını tercih ediyorlar” diye tepki gösterdi.

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