‘Öğrenciler artık bir şişe su bile alamıyor’

Son aylarda yaptıkları çalışmalarla ekonomik krizin hem öğrenciler hem de veliler üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan Veli-Der, yaptığı anket çalışmasıyla harçlıksız kalan öğrencilerin okul kantinlerinden bir şişe su bile alamadığını ortaya koydu.

İlker KILIÇASLAN

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Öğrenci Veli Derneği(Veli-Der), yaptığı anket çalışmalarıyla her geçen gün ağırlaşan ekonomik yükün hem veliler hem de öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymaya devam ediyor. Veli-Der Manisa Şubesi yaptığı açıklamada, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen bir anket çalışmasında okul kantinlerinden alışveriş yapan öğrenci sayısının giderek azaldığını ve öğrencilerin artık ceplerinde harçlık olmaması sebebiyle kantinlerden bir şişe su bile alamadığını ortaya koydu.

“ÖĞRENCİLERİN BİR ŞİŞE SU ALACAK HARÇLIĞI YOK”

Yaşanan ekonomik krizin hem veliler hem de okul çağındaki çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin her geçen gün ağırlaştığını ifade eden Veli-Der Manisa Şube Başkanı Ayşe Işıl Gel, özellikle son aylarda okul kantinlerindeki öğrenci yoğunluğunda azalma yaşandığını ifade etti.

Öğrencilerin artık ceplerinde kantinlerden bir şişe su bile alacak harçlığının olmadığını dile getiren Veli-Der Manisa Şube Başkanı Işıl Gel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde artan ekonomik krizin biz veliler ve özellikle okul çağındaki çocuklarımız üzerindeki etkisi gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. Sağlıklı bir nesil yetiştirmekten çok uzakta olduğumuzu artık bilimsel ve istatiksel çalışmalar yapmadan da okulların içerisinde sadece gözlemler yaparak görmek mümkün.

Önceki yıllarda kantinlerde sağlıklı besinlerin satılması için çaba sarf eden bizler, bu günlerde kantinlerden yiyecek içecek alamadığı için kantinin önünden bile geçmeyen çocukların azımsanmayacak kadar yoğunluğuna tanık olmaktayız. Çünkü öğrencilerin cebinde bir şişe su alacak harçlığı yok.

Edirne Şube'mizin gerçekleştirdiği Mayıs ayı anket çalışmasına göre; en az 593 öğrencinin yüzde 55'e yakını suyunu evden götürmekte yüzde 35'i okul kantininden günde tek bir küçük şişe su alabilmektedir. Ankara'daki okul kantinlerinde bir şişe su 2,50 lira, Antalya'da 3,50 Lira, İstanbul'da 2,50-4 lira, Manisa'da 3 lira, İzmir'de 3 lira fiyatında satılıyor. Bu fiyatlarla çocuklarımızın en temel haklarından biri olan suyu erişiminin artık mümkün olmadığını görüyoruz.”

“YENİ YAPILAN OKULLARDA SU MUSLUKLARI İÇİN AYRILAN ALAN YOK”

Açıklamasında bir öğrencinin ortalama 6 ile 8 saat arasında günün okulda geçirdiğini ve bu nedenle bir öğrencinin günde ortalama olarak 1,5 litre su tüketmesi gerektiğini söyleyen Veli-Der Manisa Şube Başkanı Işıl Gel sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer öğrenci büyükşehirlerde yaşıyorsa yolda geçen zamanla birlikte evden ayrı kaldığı zaman 10 saate kadar çıkabilmekte. O zaman cebinde harçlığı olmayan bir öğrenci gün içinde tüketmesi gereken 1,5 litre suya nasıl ulaşacak. Son yıllarda MEB tarafından yapılan yeni okullarda şunu fark ettik.

Yeni yapılan okullarda çocukların içmek için kullanacağı su muslukları için ayrı bir alan bulunmamaktadır. Suya ayıracak harçlığı olmayan çocuklar sağlıksız koşullarda tuvaletlerden su içmek zorunda bırakılmaktadır.

Gerek okul içerisinde gerekse okul bahçelerinde su içme alanları olmalı, okul planlamaları buna uygun projelendirilmelidir. Çocuklarımızın sağlıklı ücretsiz ve erişilebilir suya kavuşması için merkezi ve yerel yönetimlerin ortaklaşa çalışması beklenmekte bununla ilgili bir projenin hayata geçirilmesi acilen sağlanmalıdır.”

“VAKIFLARA BÜTÇE VAR, OKULLARA YOK”

Veli-Der Şube Başkanı Işıl Gel açıklamasının son kısmında, MEB tarafından ödenek yetersizliği sebebiyle bazı illerde okul yapım ihalelerinin durdurulmasına konuşa da değinerek sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

“İzmir, Manisa, Kütahya, Antalya, Afyonkarahisar'da okul yapım ihaleleri, ayrılan ödeneğin yetersizliği neden gösterilerek iptal edildi. Ancak biliyoruz ki aynı zamanda MEB bütçesinden Maarif Vakfı'na 2 milyar liraya yakın bir bütçe ayrıldı. Yani vakıflara bütçe var, okullara yok. Öğrencilerimiz ve veliler zor durumda iken Maarif Vakfı'na ayrılan bu bütçeyi kabul etmiyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı bir kamu kuruluşudur ve kaynaklarını kamu yararına kullanmalıdır. Bugün maddi olanaksızlıklar nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar var. Bu çocukların ikamet bölgelerine yürüme mesafesindeki okullar yeniden yapılmalıdır. Karar alıcılar bir an önce kamu okullarını bitirerek, bu okulları gelecek yıla hazır hale getirmelidir.”

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