Öğrencilerin zehirlenmesine tepki: Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, yemeklerinin kalitesiz ve düşük porsiyonlu olması, önceki gece de yurtta yemekten 28 öğrencinin zehirlenmesini sosyal medya üzerinden protesto etti.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın geçtiğimiz ay AKP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı bir etkinlikte yemek fiyatının indirildiğini açıklamasının ardından üniversite merkezi yemekhanesinde verilen yemek kalitesinde büyük bir düşüş yaşandı. Bu düşüş nedeniyle yüzlerce öğrenci sosyal medya hesaplarından yemeklerini paylaşarak sorunun çözümünü istedi.

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte yemek kalite ve miktarının daha da düştüğünü belirten öğrenciler, “Sözde bize ucuz emek veriyorlar ama yemek demeye bin şahit lazım. 1.5 lira indirim yaptıklarının şovunu yapan yönetim, gelsin bize verilen yemekten bir öğün yesin de görelim. Biz eski fiyattan yiyelim ama karnımız doysun” diye tepki gösterdi. Bir öğrenci sosyal medya hesabından çatalına sapladığı etin sertliğini, bir başkası yanmış tavuğunu, bir başka öğrenci de düşük porsiyonlu yemeğini takipçileriyle paylaştı.

28 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Önceki gece ise Gaziantep Üniversitesi Kampüsü'nde bulunan Şahinbey Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, iddiaya göre yedikleri ciğerden zehirlendi. 28 öğrenci Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildi. Öğrenciler, zehirlenmeye ilişkin görüntüleri paylaşarak üniversite ve KYK yetkililerini protesto etti. Öğrencilerin yedikleri bayat ciğer nedeniyle zehirlendikleri ileri sürüldü.

CHP'Lİ YILMAZKAYA: HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR?

Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin yemek isyanını meclis kürsüsünden dile getiren ve öğrencilere yedirilen yemeklerin fotoğraflarını milletvekillerine gösteren CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, şunları söyledi:

“Öğrenciler yemekhanedeki kalite ve porsiyon düşüklüğüne haklı olarak isyan ediyor. Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler yemeğin erken bitmesinden dolayı aç kalıyor. Soruyorum sizlere, hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Öğrenciler, ‘Bize akşamdan kalan bayat ekmekler veriliyor. Porsiyonlar çok küçük doymuyoruz' diye feryat ediyor.

Kalitesiz ve küçük porsiyonlar nedeniyle birçok öğrenci yemek yemek istemiyor. Yapılan zamlar karşısında yemeklerin ekonomik koşullar nedeniyle zorunlu olarak yemekhaneyi kullanıyor. Yemeklerde kullanılan malzeme kötü. Bari bu mübarek Ramazan Ayı'nda gençlerimizin düzenli beslenmesini sağlayın.”

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