Öğrencilerine karne verdi, hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde karne töreni sonrası fenalaşan 56 yaşındaki kimya öğretmeni Mehmet Kartal, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Mehmet Kartal (56), bu gün okulda öğrencilerine ilk dönem karnelerini verdikten sonra aniden sonra rahatsızlandı.

Karne töreninde yer alan meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kartal, korona virüs şüphesiyle Servergazi Devlet Hastanesi acil servisine müracaat etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Korona testi için sıra beklerken fenalaşan Mehmet Kartal'a, acil servis ekibi tarafından müdahale edildi. 30 yıllık öğretmen olan Kartal, doktorların tüm abalarına rağmen kurtarılmadı. İHA

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