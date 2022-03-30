Ölen öldüğüyle kaldı kaymakam beraat etti

Elazığ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sultan Murat Atlı'ya kullandığı otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi eski Kaymakamı olan, şimdiki Muş Varto Kaymakamı Mehmet Güder beraat etti.

Özgür CEBE

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Elazığ'ın Zübeyde Hanım Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sultan Murat Atlı'ya kullandığı 23 FBA 001 plakalı otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Kaymakam Mehmet Güder'in yargılanmasına Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

ÖLEN ASLİ KUSURLU BULUNDU

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybeden Atlı'nın adli tıp raporuna göre kaymakamın kaza anında alkolsüz olduğu kaydedildi. Kaza tespit tutanağına göre, olay yerine yüz metre mesafede yaya geçidi bulunduğu, bunu kullanmayan Sultan Murat Atlı'nın asli kusurlu, kaymakamın ise kusuruna rastlanılmadığı belirtildi.

TRAFİK BİLİRKİŞİ RAPORU ‘KUSUR YOK’ DEDİ

Kazadan 6 gün sonra alınan trafik bilirkişi raporunda ise, kaza kurbanı Atlı'nın, 66 metre uzaklıktaki yaya geçidini kullanmayarak, taşıt yolundaki araçların hızını dikkate almadan can güvenliğini tehlikeye atarak taşıt yoluna girdiği için kusurlu olduğu ifade edildi. Kaymakam Güder'in ise ortalama hızının 62 olduğu, hızının yasal sınırlar içinde olduğundan hız ihlali yapmadığı için kusurlu olmadığı raporda yer aldı.

‘TALİ KUSURLU’

İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden alınan raporda ise, Kaymakam Mehmet Güder'in gündüz vakti seyir halinde iken yola gereken dikkatini vermesi, sağ tarafındaki refüjden kaplamaya giren ve karşıdan karşıya geçmek isteyen yayayı fark ettiğinde zamanında fren ile birlikte gerekli ve yeterli direksiyon tedbirine başvurması gerekirken bunu yapmadığı ve yayaya önlemsizce çarptığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile tali kusurlu olduğu bildirildi.

Ölen Atlı'nın da yaya geçidini kullanmadığı, karşıya geçmeden önce beklemesi, ilk geçiş hakkını seyir halindeki araçlara vermesi gerekirken, bunu yapmayıp kendi can güvenliğini tehlikeye attığı için dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı için asli kusurlu olduğu kaydedildi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti sanık kaymakamın savunmasını aldıktan sonra kusur oranı belirlemek için dosyayı yeniden İstanbul ATK'ya gönderdi. Ancak ilk raporda tali kusurlu olduğu belirtilmesine rağmen ikinci raporda kusur belirtilmeyince oy birliğiyle beraatına karar verildi.

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