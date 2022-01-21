Ömür Erez’i katleden Rahmi Uygun suç makinesi çıktı

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun adliyeye sevk edildi. Saldırganın eniştesini tabancayla vurduğu için 10 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Kartal’da 5 kurşunla öldürülen hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun ve arkadaşı Musa T. dün gözaltına alındı. Kan donduran olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

10 YIL CEZAEVİNDE KALDI

İddiaya göre Rahmi Uygun 2009'da ablasını kaçıran eniştesini silahla vurdu. Ölüme teşebbüsten yargılanan Uygun, 10 yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden çıktı. Cezaevine girmeden önce internet teknikerliği yaptığı belirtilen Uygun’un, cezaevinden çıktıktan sonra zamanın çoğunu internette geçirdiği, hemşire Ömür Erez ile de sanal ortamda tanıştığı belirtildi.

BİR YIL DAHA TUTUKLU KALDI

Hemşire Ömür Erez iddiaya göre cezaevinde yattığını bilmediği Rahmi Uygun'la görüşmeye başladı. Erez ve Uygun yer yer Karaman ve İstanbul'da görüştü. İddiaya göre, Rahmi Uygun'un farklı bir suçtan 2020'de hakkında tutuklama kararı çıktı. Cezaevine giren Uygun bir yıl yattıktan sonra Eylül ayında yeniden serbest kaldı.

Rahmi Uygun'un emniyet ifadesinde, cezaevine girmeden önce ailesinden kalan arsayı satarak Ömür Erez'e 187 bin lira verdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Kendisine cezaevindeyken para göndermesi için anlaştıklarını ancak kendisine para gönderilmediğini iddia etti. Uygun’un “Cezaevinden çıkınca para istedim. Vermek istemediğini görünce kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.

POLİS ARAŞTIRIYOR

Polis şüphelinin iddialarını araştırırken Rahmi Uygun ve birlikte Kartal'a gittiği arkadaşı Musa T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

“EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM”

İfade veren Rahim Uygun işlediği cinayeti itiraf ederken, tüm detayları polislere anlattı:

– Cezaevinde çıktıktan sonra tanıştığı Ömür Erez’le ilişkimiz başladı. Ona kardeşimden daha çok güveniyordum.

– Evlenmeyi düşünüyordum. Ruhsatsız silah yüzünden bir yıl hapis cezam kesinleşince, aileme ait olan 187 bin lirayı ona vererek, bana arada sırada para göndermesini istedim.

– Ancak cezaevine girdikten sonra bana hiç para göndermedi. Ona çok kızmıştım.

– Para yüzünden Son tartışmamızın ardından Konya’dan İstanbul’a geldim. Niyetim onunla konuşmaktı. Ancak aramızda yine tartışma çıktı. Bana hakaret etmeye başlayınca kendimi kaybettim.

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