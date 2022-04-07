Önce yağmur sonra serin hava… Hızla düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün ve yarın yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Hafta sonu mola veren yağışların ardından sıcaklıklar artarken yeni haftada hava hızla serinleyecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok şehri kuvvetli yağış için uyardı. Tahminlere göre bugün ve yarın yurdun hemen hemen tamamında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar cumartesi sabahından itibaren etkisinin yitirirken pazar günü yerel olarak etkili olacak.

PAZARTESİ GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Pazartesi günü yeniden etkisini artırması beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. İstanbul’da hafta sonu 20 dereceyi aşacak olan sıcaklık değerleri pazartesi günü 13 dereceye düşecek.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin en uzun nehri eriyen karlarla coştu